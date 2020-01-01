رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا في محافظتي الخليل والقدس، و258 إصابة جديدة، وقرار رئيس الوزراء بتشديد إجراءات السلامة والوقاية وتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات كافة، نتيجة تصاعد منحى الإصابات بالفيروس وانتشارها في كافة المحافظات.

كما أبرزت: انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث في الأغوار لمواجهة مخطط الضم، وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عاطوف، واحراق مستوطنين أراضي زراعية في بورين جنوب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

اشتية: تشديد إجراءات السلامة والوقاية وتفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء وإغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة وفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وغير الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة

قاضي القضاة يقرر إغلاق المحاكم الشرعية في نابلس وبيت لحم واستمرار تعليق عملها بالخليل

تسجيل حالتي وفاة و258 اصابة جديدة بفيروس كورونا

"الخارجية": إجلاء أول فوج من العالقين بأوروبا في السادس من الشهر المقبل

بردلة تحتضن فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لمواجهة مخطط الضم

رصاص الاحتلال يصيب مواطنين خلال مواجهات في عاطوف ومستوطنون أحرقوا أراضي زراعية في بورين

"الأيام":

كورونا: وفاة مواطنين وتسجيل 258 اصابة جديدة منها 199 بالخليل و33 في بيت لحم و18 بنابلس

الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة

الأغوار: المؤتمر الوطني الثالث في قرية بردلة يؤكد الرفض لمخططات الضم

الاحتلال يعتدي على شاب لديه اعاقة حركية ويعتقله في حاجز قلنديا

كورونا في العالم: الوفيات تقترب من نصف مليون والإصابات تتخطى ال10 ملايين

اسرائيل: 3 وفيات و621 اصابة جديدة بكورونا

"القدس:"

وفاتان في القدس والخليل و258 إصابة جديدة بكورونا وقرار بمنع التجمعات وتوصية بإغلاق المناطق المصابة بالوباء والأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسة

160 وفاة و2418 اصابة في صفوف جالياتنا

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في بورين واصابات في الأغوار الشمالية وإطلاق النار على شاب داخل حاجز قلنديا

مسيرة حاشدة تجوب شوارع باريس رفضا لخطة الضم

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثالث في الأغوار لمواجهة مخطط الضم