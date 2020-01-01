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للحد من تفشي كورونا: اغلاق محافظة الخليل وبلدتي يعبد واليامون في جنين

الأحد 28 يونيو 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للحد من تفشي كورونا: اغلاق محافظة الخليل وبلدتي يعبد واليامون في جنين


رام الله / سما /

أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، الليلة الماضية، اغلاق المحافظة وتشديد الاجراءات الحكومية، للحفاظ على صحة المواطنين، في ظل تزايد عدد الاصابات بالفيروس في المحافظة، كما أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة؛ بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.

وجاء في بيان صحفي صدر عن محافظة الخليل، "أنه واستنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، وفي اطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من تفاقم انتشار فيروس كورونا فقد تقرر اغلاق المحافظة، ويسمح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ويمنع اقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال، والتخرج، وبيوت العزاء، والتجمعات العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وجسب البيان:  الزام المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية، والخدماتية، والمصانع، والمتاجر بمختلف أنواعها، بالاضافة إلى المقاهي، والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الاجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وتابع: وستقوم لجان السير بتشديد الاجراءات الرقابية على وسائل النقل العام والخاص للالتزام بإتباع وسائل الوقاية اللازمه وتحت طائلة المسؤولية.

كما أشار إلى أن دوام موظفي الخدمة المدنية يكون بالحد الأدنى حسب احتياجات العمل في كل دائرة حكومية بالتنسيق مع وزاراتهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال اجراءات الطب الوقائي.

من جانبه، أعلن الرجوب إغلاق بلدتي يعبد واليامون في جنين فجر اليوم لمدة 36 ساعة؛ بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.

وقال الرجوب في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء بتعليمات من رئيس دولة فلسطين، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك لكي تتمكن لجنة الطوارئ من أخذ الإجراءات اللازمة بعد إصابة مواطنين من البلدتين بالفيروس.

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