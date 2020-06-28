إغلاق يعبد واليامون في جنين بعد اكتشاف اصابتين بكورونا

رام الله / سما /

قرر محافظ جنين اللواء أكرم رجوب إغلاق بلدتي يعبد واليامون في جنين لمدة 36 ساعة حتى تتمكن الجهات المختصة من رسم الخارطة الوبائية بعد تسجيل اكتشاف اصابتين بفيروس كورونا.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان الأجهزة الأمنية في جنين أغلقت سته صالات افراح في محافظة جنين لعدم التزامها بقرار الإغلاق خاصة بعد أن تبين أن أحد من المصابين في بلدة اليامون كان قد حضر أحد الاعراس .

وفي ذات السياق أصدرت لجنة الطوارئ في بلدة يعبد قرار بإغلاق البلدة لمدة 36 ساعة وهذا نص البيان كما ورد من المصدر "

باسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة طوارئ يعبد

استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين، بخصوص الاجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وعقب ثبوت إصابة مواطن من البلدة في الفيروس وأخذ أكثر من 60 عينة لمخالطين، ومن أجل حصر الخارطة الوبائية وتتبع المخالطين المتبقين، ومن أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع عطوفة محافظ جنين، وقادة الأجهزة الأمنية، وفصائل العمل الوطني والمجتمعي.

فقد تقرر ما يلي:

أولا: إغلاق بلدة يعبد لمدة 36 ساعة تبدأ من الساعة الثانية من فجر اليوم الاحد 28/6/2020، ويمنع الدخول والخروج من وإلى البلدة

ثانيا: إغلاق كافة المحال التجارية باستثناء، المخابز والصيدليات ومحلات مواد التموين.

ثالثا: يمنع منعا باتا تنقل كافة وسائل النقل العامة والخاصىة.

رابعا: يمنع ذهاب الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.

خامسا: يمنع خروج المواطنين من بيوتهم إلا للحالات الطارئة، والالتزام بالتباعد ولبس الكمامات والقفازات، آملين من أهالي بلدتنا الحبيبة تفهم هذه التعليمات ولاالتزام بها حفاظا على الصحة العامة."