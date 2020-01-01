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6 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران بغارات على ريف البوكمال

الأحد 28 يونيو 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران بغارات على ريف البوكمال


وكالات

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 6 عناصر قتلوا من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية، جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

ورصد المرصد السوري، مساء السبت، غارات نفذتها طائرة حربية مجهولة، استهدفت مواقع قوات النظام والمليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال.

وجاءت هذه الغارات في ريف البوكمال، في أعقاب التقرير الذي أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، وتحدث عن زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، للمنطقة. حيث وحذفت الوكالة المقربة من السلطات في طهران، لاحقا التقرير دون تفسير.

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب سورية وشرقها مساء الثلاثاء، وفق المرصد.

ورصد المرصد السوري، في 23 حزيران/يونيو، استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة-دير الزور شرق سورية، حيث دمرت مركزا عسكريا للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

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