  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية توضّح الهدف من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة

الأحد 28 يونيو 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية توضّح الهدف من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأضاف نمر في تصريح صحافي أن الأجهزة الأمنية وضعت 8 حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى حواجز أُخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.

وأشار إلى أن الحواجز ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرة وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأُخرى.

وشدد نمر على أنه لا توجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله أو مدن أُخرى عدا ما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

فيديو : الفنانة إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس الأسد

الأمم المتحدة "مصدومة ومُنزعجة" بسبب فيديو ممارسة الجنس في إحدى سياراتها بإسرائيل

للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

مايكل لينك : الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

وفاتان بالخليل والقدس.. و191 إصابة جديدة بكورونا ترفع إصابات اليوم إلى 258

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

حسين الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

7

رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ