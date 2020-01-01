الداخلية توضّح الهدف من الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل كافة المدن الرئيسية، في إطار مساعيها لمنع تفشي وباء كورونا، وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأضاف نمر في تصريح صحافي أن الأجهزة الأمنية وضعت 8 حواجز "المحبة" على مداخل محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى حواجز أُخرى على مداخل مدن الضفة الغربية، للتأكد من التزام الجميع بالسلامة.

وأشار إلى أن الحواجز ستتأكد من هويات الداخلين إلى رام الله والبيرة وأسباب دخولهم، وكذلك على مداخل المدن الرئيسية الأُخرى.

وشدد نمر على أنه لا توجد أي تعليمات بإغلاق مدينة رام الله أو مدن أُخرى عدا ما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية.