  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 160 وفاة و2418 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

السبت 27 يونيو 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 160 وفاة و2418 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 2418 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وافادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية من عائلة واحدة، وأن الوضع الصحي العام للعائلة جيد وتتلقى العلاج، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بتركيا الى 27، تعافى منها 16.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية تسجيل 68 اصابة جديدة بين ابناء الجالية في ولايات اوهايو، شيكاغو، كاليفورنيا، ميتشغن، فلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 1030. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة. وحالات التعافي ايضا بقيت كما هي 379.

كما افادتنا مراكز خدمات الجالية الفلسطينية انه جاري ترتيب وتسجيل العالقين من ابناء الجالية الفلسطينية للعودة لأرض الوطن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

فيديو : الفنانة إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس الأسد

اسعار العملات مقابل الشيكل

مايكل لينك : الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

وفاتان بالخليل والقدس.. و191 إصابة جديدة بكورونا ترفع إصابات اليوم إلى 258

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

حسين الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

7

رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ