الخارجية: 160 وفاة و2418 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 2418 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وافادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية من عائلة واحدة، وأن الوضع الصحي العام للعائلة جيد وتتلقى العلاج، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية بتركيا الى 27، تعافى منها 16.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية تسجيل 68 اصابة جديدة بين ابناء الجالية في ولايات اوهايو، شيكاغو، كاليفورنيا، ميتشغن، فلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 1030. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة. وحالات التعافي ايضا بقيت كما هي 379.

كما افادتنا مراكز خدمات الجالية الفلسطينية انه جاري ترتيب وتسجيل العالقين من ابناء الجالية الفلسطينية للعودة لأرض الوطن.