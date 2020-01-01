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للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!

السبت 27 يونيو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!


القدس المحتلة / سما /

أشاد رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق شبتاي شبيت بإيران، على استطاعتها "إيجاد أرضية مشتركة كدولة قومية، لـ 35-36 خلفية عرقية مختلفة"، مستحضرا أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، هو من الأقلية الأذرية، وفقا لما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني السبت.

وقال شبيت إن إيران هي شبه قارة من حيث المساحة، مع عدد ضخم من السكان، يفوق الـ 80 مليون نسمة. وحذّر شبيت أنه "لن يمنع أحد إيران من التحوّل إلى دولة نووية". وتابع "إيران استخلصت العبر من تعرضها لهجوم كيميائي من العراق في الحرب بينهما، وأدركت حاجتها إلى أسلحة غير تقليدية، بما في ذلك السلاح النووي". ومضى يقول "لا يساورني شك في أن إيران، تواصل العمل على تطوير القدرات النووية. إنهم يفعلون ذلك سرا، لتجنب استفزاز الولايات المتحدة والعالم".

وأردف قائلا "سيحددون الموعد المناسب للمؤتمر الصحفي، للإعلان فيه عن امتلاكهم لسلاح نووي، بناءً على تقدمهم ووضعهم العام. ولا أعتقد أن أحدا سيهاجمهم حينها"، متسائلا "هل فعل أي شخص شيئا عندما أعلنت كوريا الشمالية امتلاكها سلاحا نوويا؟".

وقال أيضا "نحتاج إلى الاستعداد لليوم الذي تقول فيه إيران، إنها تمتلك أسلحة نووية. يجب أن نجعلهم يدركوا حينها، أن عليهم 'عدم التسبب في مشاكل' لإسرائيل".

#الموساد #ايران #علي خامنئي #اسرائيل

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