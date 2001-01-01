6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم السبت ستة أسرى أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير عبد محمود عبد عبيد (41 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منها 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، بتهمة الانتماء لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عمليات.

- الأسير هاني شاكر حسن لحلوح (43 عامًا) من جنين، المحكوم بالسجن 18 عامًا قضى منها 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

- الأسير محمد جميل كفاية (30 عامًا) من رام الله، المحكوم بالسجن 16 عاماً ،قضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام 2014.

- الأسير رمزي محمد سالم أبو ريدة (33 عامًا) من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن 15 عامًا، قضى منها 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

- الأسير عمران عايد سليمان (30 عاماً)، من رام الله ، المحكوم بالسجن سبعة أعوام، قضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام 2014.

- الأسير المأمون غازي القيسية (36 عاماً) من الخليل ، المحكوم بالسجن 9 أعوام قضى منها أربعة أعوام منذ اعتقاله عام 2016.