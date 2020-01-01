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السعودية تعلن طرد 3 قوارب إيرانية دخلت مياه المملكة باستخدام "طلقات تحذيرية"

السبت 27 يونيو 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن طرد 3 قوارب إيرانية دخلت مياه المملكة باستخدام "طلقات تحذيرية"


الرياض /سما/

أعلنت السعودية أن 3 قوارب إيرانية دخلت الخميس الماضي المياه السعودية بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن قوات تابعة لحرس المملكة الحدودي أجبرتها على التراجع باستخدام طلقات تحذيرية.

وقال حرس الحدود السعودي، في بيان أصدره اليوم السبت ونقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "عند الساعة 18.30 من يوم الخميس... رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".

وأضاف البيان: "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".

وتابع البيان السعودي أن "حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة".

ويأتي ذلك بعد أن قال قائد القوات البحرية الإيرانية في محافظة بوشهر، ولي الله رضائي نجاد، أمس الجمعة، إن خفر السواحل السعودي أطلق النار تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.

وأضاف أن أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود أي جرحى أو قتلى في الحادثة، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل الحادثة بمجرد انتهاء التحقيقات.

#السعودبة #ايران #حرس الحدود السعودي

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