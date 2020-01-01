إغلاق المحاكم الشرعية في نابلس وبيت لحم واستمرار تعليق العمل بمحاكم الخليل

رام الله / سما /

أصدر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين والمستشار الخاص للرئيس محمود عباس قراراً بإغلاق المحاكم الشرعية في محافظة نابلس ( محكمة البداية ومحكمة الإستئناف ) والمحكمة الشرعية في محافظة بيت لحم اعتباراً من صباح الأحد الموافق 28 / 6 / 2020 م ولمدة 48 ساعة ، مع استمرار تعليق العمل في المحاكم الشرعية بمحافظة الخليل بسبب انتشار وباء كورونا في المدينتين وزيادة بؤر الفايروس .

وأضاف الهباش أن الغاية من قرار الإغلاق هي مساعدة الجهات الصحية المختصة على ضبط الحالة الوبائية ورسم خريطة المخالطين وحفاظا على صحة الموظفين والمراجعين داعيا الله عز وجل ان يحفظ ابناء شعبنا من كل سوء وان يرفع عنا البلاء انه على كل شيء قدير .