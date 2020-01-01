قناة عبرية: السلطة الفلسطينية تهدد اسرائيل.. والرئيس عباس رفض تلقي مكالمة من بومبيو

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن رسالة تهديد بعثتها السلطة الفلسطينية الى اسرائيل عبر أبلغت مسؤولين أوروبيين وأميركيين.

وبحسب قناة "كان" العبرية، ابلغت القيادة الفلسطينية، مسؤولين أوروبيين وأميركيين أنه في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة للضم سيتم حل السلطة وتسليم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وعدم صرف الراوتب ولن تكون هناك حكومة فلسطينية.

وأشارت القناة الى أن الرئيس محمود عباس، رفض تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأيام الأخيرة.



وأضافت: أن ذلك يأتي بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة لترتيب المكالمة قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض حول مخطط "الضم".

وأوضحت القناة: أن السلطة الفلسطينية رفضت وساطة من الـ(CIA) لفتح محادثات مع الإدارة الأمريكية.





