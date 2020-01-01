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ضبط 20 مركبة غير قانونية في جنين

السبت 27 يونيو 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 20 مركبة غير قانونية في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة 20 مركبة غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه بتوجيهات من العميد عزام جباره مدير شرطة محافظة جنين، وضمن النشاط المستمر لملاحقة المركبات غير القانونية بأنواعها والقضاء على هذه الظاهرة، فقد قامت الشرطة في المدينة ومراكز الريف بضبط 9 مركبات و 11 دراجة غير قانونية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى التخلي عن هذه المركبات بأنواعها وعدم التعامل بها، لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق على حد سواء، الأمر الذي اقتضى ضرورة متابعتها وإنهاء وجودها، مطالبة كل من يمتلك مثل هذه المركبات بالتخلص منها وعدم التعامل بها، كون ذلك يعرضه للمسائلة القانونية.

#الشرطة #جنين

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