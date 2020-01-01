تظاهرة احتجاجية أمام منزل نتنياهو بسبب اعتقال ضابط احتياط

القدس المحتلة / سما /

احتج نحو ألف إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجًا على اعتقال ضابط احتياط بالأمس خلال تظاهرة أمام المنزل نفسه.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المتظاهرين، وهم من حركة الرايات السوداء، تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن اعتقال الضابط أمير هسكيل، الذي عمل قائدًا للقوات الجوية سابقًا، والذي اعتقل أمس خلال التظاهرة التي نظمت من الحركة نفسها احتجاجًا على بقاء نتنياهو في منصبه بعد توجيه لوائح الاتهام ضده.

وحضر العشرات من مؤيدي نتنياهو إلى المنطقة، حيث فصلت الشرطة الإسرائيلية بينهم، حيث ردد المشاركون في المسيرة المناهضة لنتنياهو شعارات ضده.

ورفض الضابط المحتجز منذ أمس المثول أمام القضاء، كما أنه رفض شرطًا بالإفراج عنه مقابل إبعاده عن منزل نتنياهو لبضعة أيام.