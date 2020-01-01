وفاتان بالخليل والقدس.. و191 إصابة جديدة بكورونا ترفع إصابات اليوم إلى 258

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، قبل قليل، وفاة مواطن سبعيني من الخليل كان يُعالج في مركز كوفيد 19 في مدينة حلحول بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد أُصيب اليوم بجلطة قلبية حادة،

كما أعلنت الكيلة، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الخليل ونابلس وجنين، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 258.

وأوضحت الكيلة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن من بين الإصابات 179 في محافظة الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتين في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 2053، و620 حالة تعافي، فيما أن الحالات النشطة 1427.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لشابة مقدسية من رأس العامود نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.

وأضافت أن 11 حالة بين المصابين بالفيروس خطرة، ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أنه تم نقل إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.