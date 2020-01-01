  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جاد الله: التنازل عن اي شبر من حدود الدولة الفلسطينية هو خيانة عظمى

السبت 27 يونيو 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاد الله: التنازل عن اي شبر من حدود الدولة الفلسطينية هو خيانة عظمى


غزة / سما /

 قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي غسان جادالله، ان الكل الفلسطيني (فرادى وجماعات) عبر عن رفضه القاطع لمخطط الضم التصفوى لقضيتنا، والجميع جاهز لفعل كل شيء في السياق الوطني لمواجهة هذه المؤامرة، فلا أحد يجرؤ التطاول على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، والتنازل عن أي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية التي يقر الجميع بحدودها هو خيانة عظمى. 

واوضح جاد الله انه ينبغي أن يفهم الجميع، أننا وفي المسار الذي نقف فيه مع كل قوى شعبنا في مواجهة مخطط الضم، فإننا لا يمكن كذلك أن نصمت على الفساد متعدد الأوجه والأشكال، ولا يمكن أن يحرفنا المخطط الإجرامي عن حقيقة الأسباب التي دفعت المتنفذين في السلطة إلى البدء في سلسلة تعيينات وتوظيف وترقيات (عائلية) بالجملة، فقد اختار هؤلاء التوقيت الذي يبدأ فيه شعبنا معركته في مواجهة الضم، وشرعوا في توظيف الحالة لخدمة مصالحهم وأقربائهم.

واشار الى ان ما فعله هؤلاء من خلال توظيف وترقية اقاربهم في هذا التوقيت المشبوه، هو طعنة في خاصرة الوطن، وجريمة بحق الشباب الفلسطيني، وتحديداً الخريجين، وعلى رأسهم خريجي قطاع غزة المحرومين من الوظائف منذ 13 عاماً، والذين فتكت التعيينات الأخيرة المبنية علي القرابة والواسطة بمعنوياتهم وإضعفت إرادتهم، بل وكسرتها، في هذا التوقيت الخطير، وكأن من نفذها أراد قتل روح المواجهة في صدور شبابنا قبل أن يقتلهم يأساً في واقعٍ لا يحمل أملاً في غدٍ ولا خلاصاً في مستقبل.

#غسان جاد الله #حركة فتح #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"

جيش الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة شرقي القطاع

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

الأخبار الرئيسية

تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وجنين

اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.. اليك تفاصيله

حسين الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

7

رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الصحة: 76 اصابة بكورونا بالضفة ولا اصابات بعد فحص 86 عينة بغزة