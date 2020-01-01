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الاردن: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

السبت 27 يونيو 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج


عمان /سما/

سجلت الأردن، اليوم السبت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة بحسب الايجاز الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (1111) حالة.

وتوزعت الإصابات إلى (4) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، و (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فيما تم إجراء (7234) فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (369560) فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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