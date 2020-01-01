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حسين الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا

السبت 27 يونيو 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته.. والسلطة مقدمة لقيام دولتنا


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"،  رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته كقوة احتلال للأرض الفلسطينية، لأن وجود السلطة هو مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشيخ خلال زيارة الأسير ماهر الرفاعي من قرية كفر عين الذي قضى 19 عاما في سجون الاحتلال، أن الفلسطينيين منذ عام 1994 قبلوا بالسلام ليكون لهم دولة مستقلة وليس سلطة تؤدي الخدمات الحياتية المواطنين.

وأكد أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس اتخذت قرارها بأن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة الوطنية، والأجيال المقبلة سيكون لها كلمة الفصل في هذا الصراع.

وأشار الشيخ إلى أن قضية الأسرى اولوية للقيادة الفلسطينية، وحقوقهم مصونة ولن يُسمح المساس بها.

#حسين الشيخ #السلطة الفلسطينية #مخططات الضم #الشؤون المدنية

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