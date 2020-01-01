البدء بصرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة بغزة

غزة / سما /

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت منذ صباح اليوم السبت عملية صرف المساعدات النقدية لـ100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف تتم عبر مكاتب البريد في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وأوضح أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم السبت المقبل بإشراف كامل من اللجنة القطرية وطواقمها المنتشرة في مراكز التوزيع على مدار الساعة وفي كافة المحافظات.