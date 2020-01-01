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وفاة فتاة من القدس بفيروس كورونا

السبت 27 يونيو 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فتاة من القدس بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وحدة محافحة كورونا في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، عن وفاة فتاة مقدسية من حي رأس العامود متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت الوحدة في بيان صدر عنها، أن الفتاة توفيت في مستشفى هداسا عين كارم متاثرة بإصابتها بفيروس كورونا وأمراض مزمنة أخرى، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت قد أدخلت المستشفى السبت الماضي وعانت من مشاكل عديدة، وتم وضعها على أجهزة التنفس، وتدهورت حالتها اليوم.

وناشدت المقدسيين بعدم الاستهتار بالفيروس القاتل، والالتزام  بكافة الاجراءات الصحية.

#القدس #وفاة شابة #فيروس كورونا

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