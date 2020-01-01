الاحتلال يعرقل وصول المواطنين الى فعالية ضد الضم في كردلة

أريحا /سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية بردلة في الأغوار الشمالية، ومنعت دخول المركبات إليها، وذلك لمنع المواطنين من الوصول للقرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة : إن قوات الاحتلال شددت اجراءاتها على الحواجز الرئيسية، بالإضافة إلى إقامة حواجز طيارة على مداخل كافة قرى الأغوار، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى قرية بردلة.

يذكر أن هذا المؤتمر نظمته حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير، رفضا لهذا المخطط العنصري.