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الاحتلال يعرقل وصول المواطنين الى فعالية ضد الضم في كردلة

السبت 27 يونيو 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعرقل وصول المواطنين الى فعالية ضد الضم في كردلة


أريحا /سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية بردلة في الأغوار الشمالية، ومنعت دخول المركبات إليها، وذلك لمنع المواطنين من الوصول للقرية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة : إن قوات الاحتلال شددت اجراءاتها على الحواجز الرئيسية، بالإضافة إلى إقامة حواجز طيارة على مداخل كافة قرى الأغوار، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى قرية بردلة.

يذكر أن هذا المؤتمر نظمته حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير، رفضا لهذا المخطط العنصري.

#قوات الاحتلال #اريحا #مخططات الضم

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