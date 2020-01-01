وكالة: قائد فيلق القدس الإيراني يزور سوريا ويحذر من "مؤامرات" أمريكا وإسرائيل

سما / وكالات/

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن قائد فيلق القدس الإيراني زار منطقة البوكمال في شرقي سوريا في الأيام القليلة الماضية واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتآمر لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل قاآني قوله في مدينة البوكمال السورية ”نظرا لوجود هذا التنظيم (الدولة الإسلامية) بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد“.

كما تطرق قائد "فيلق القدس"، حسب الوكالة، إلى الأجندة الداخلية الأمريكية، متهما حكومة الولايات المتحدة بـ"قمع شعبها بشكل عنيف" والسعي إلى ممارسة نفس الأساليب بحق الشعوب الأخرى.

وتولى قآني قيادة "فيلق القدس" أوائل العام الجاري، خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في بغداد بغارة أمريكية في الثالث من يناير.