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وفاة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق بلعيد عبد السلام

السبت 27 يونيو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق بلعيد عبد السلام


الجزائر /وكالات/

 أعلنت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، وفاة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق بلعيد عبد السلام عن عمر 92 عاما، بالمستشفى العسكري عين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وتولى بلعيد رئاسة الحكومة في الفترة من تموز/ يوليو 1992 إلى آب/ أغسطس 1993، وشغل منصب وزير الاقتصاد، في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة المرحوم علي كافي.

وشغل قبل ذلك منصب وزيرالصناعة والطاقة في الفترة من 1965 إلى 1977، وبعدها تولى منصب وزير الصناعات الخفيفة من 1977 إلى 1979، كما تولى إدارة شركة المحروقات " سوناطراك" المملوكة للدولة بين عامي 1964 و.1966

#الجزائر #وفاة #بلعيد عبد السلام

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