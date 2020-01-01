  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس يغلق 3 محلات مخالفة لشروط السلامة العامة

السبت 27 يونيو 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يغلق 3 محلات مخالفة لشروط السلامة العامة


نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان خلال جولة ميدانية قام بها اليوم في أسواق المدينة، تعليمات فورية بإغلاق ثلاثة محال تجارية أصحابها غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية وبرتوكول السلامة.

وقال رمضان في تصريحات صحفية له خلال الجولة: إننا قد نصطر إلى العودة إلى سياسية الإغلاق اذا ما استمرت الإصابات في الارتفاع مضيفا أننا سوف ننتظر توصيات الطب الوبائي .

ودعا محافظ نابلس المواطنين إلى الالتزام بكافة التعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى نتمكن من السيطرة ووقف انتشار الفيروس في المدينه بصورة كامله والعودة إلى الحياة الطبيعية.

#نابلس #فيروس كورونا #اغلاق محلات

الأكثر قراءة اليوم

رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

جيش الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة شرقي القطاع

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

فيديو : الفنانة إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس الأسد

الأخبار الرئيسية

7

رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الصحة: 76 اصابة بكورونا بالضفة ولا اصابات بعد فحص 86 عينة بغزة

مساعٍ اممية لعقد لقاء يجمع الرباعية الدولية واسرائيل والفلسطينيين بدون اي شروط مسبقة

2

بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"