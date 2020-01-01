محافظ نابلس يغلق 3 محلات مخالفة لشروط السلامة العامة

نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان خلال جولة ميدانية قام بها اليوم في أسواق المدينة، تعليمات فورية بإغلاق ثلاثة محال تجارية أصحابها غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية وبرتوكول السلامة.

وقال رمضان في تصريحات صحفية له خلال الجولة: إننا قد نصطر إلى العودة إلى سياسية الإغلاق اذا ما استمرت الإصابات في الارتفاع مضيفا أننا سوف ننتظر توصيات الطب الوبائي .

ودعا محافظ نابلس المواطنين إلى الالتزام بكافة التعليمات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى نتمكن من السيطرة ووقف انتشار الفيروس في المدينه بصورة كامله والعودة إلى الحياة الطبيعية.