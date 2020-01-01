لبنان: اعتقال 40 شخصًا اعدوا لاعمال تخريب بالبلاد بتمويلٍ من المخابرات التركية

بيروت /سما/

قالت قناة “الميادين” نقلاً عن مرجع أمني لبناني مطلع، اليوم، بأن السلطات الأمنية اللبنانية قامت بتوقيف أكثر من 40 شخصاً من مجموعات كانت تُعدّ للتخريب والشغب في العاصمة بيروت وترتبط هذه المجموعات بالمخابرات التركية.

وقال المرجع الأمني إن “الموقوفين ما زالوا رهن التحقيق وهم لبنانيون ومن جنسيات عربية مختلفة”.

وأضاف أن “الموقوفين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية، مقابل إحداث الفوضى في بيروت بدءاً من 6 حزيران/ يونيو الجاري”.

ووفق المرجع الأمني، فإن “تركيا هي أحد ممولي مجموعات التخريب في بيروت”.

وذكرت التحقيقات اسم المحامي نبيل الحلبي ممثل بهاء الحريري والمقيم في تركية وان الأخير مول جماعات للقيام بعمليات تخريب واحداث فوضى في لبنان، وصدرت حسب المصادر مذكرة توقيف بحقة واعتقال حال دخول الأراضي اللبنانية بناء على التحقيقات، وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أجمعت في اجتماع لها بعد احداث التخريب في بيروت في 6 حزيران الماضي ان هناك أجهزة مخابرات خارجية دبرت هجمات جماعات مموله على العاصمة بيروت محاولة احداث فتنه وجر البلاد الى اقتتال داخلي دون ان تذكر في حينها تلك الجهات.