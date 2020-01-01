  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: اعتقال 40 شخصًا اعدوا لاعمال تخريب بالبلاد بتمويلٍ من المخابرات التركية

السبت 27 يونيو 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: اعتقال 40 شخصًا اعدوا لاعمال تخريب بالبلاد بتمويلٍ من المخابرات التركية


بيروت /سما/

قالت قناة “الميادين” نقلاً عن مرجع أمني لبناني مطلع، اليوم، بأن السلطات الأمنية اللبنانية قامت بتوقيف أكثر من 40 شخصاً من مجموعات كانت تُعدّ للتخريب والشغب في العاصمة بيروت وترتبط هذه المجموعات بالمخابرات التركية.
وقال المرجع الأمني إن “الموقوفين ما زالوا رهن التحقيق وهم لبنانيون ومن جنسيات عربية مختلفة”.
وأضاف أن “الموقوفين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ مالية، مقابل إحداث الفوضى في بيروت بدءاً من 6 حزيران/ يونيو الجاري”.
ووفق المرجع الأمني، فإن “تركيا هي أحد ممولي مجموعات التخريب في بيروت”.
وذكرت التحقيقات اسم المحامي نبيل الحلبي ممثل بهاء الحريري والمقيم في تركية وان الأخير مول جماعات للقيام بعمليات تخريب واحداث فوضى في لبنان، وصدرت حسب المصادر مذكرة توقيف بحقة واعتقال حال دخول الأراضي اللبنانية بناء على التحقيقات، وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أجمعت في اجتماع لها بعد احداث التخريب في بيروت في 6 حزيران الماضي ان هناك أجهزة مخابرات خارجية دبرت هجمات جماعات مموله على العاصمة بيروت محاولة احداث فتنه وجر البلاد الى اقتتال داخلي دون ان تذكر في حينها تلك الجهات.

#لبنان #تركيا #تخريب

الأكثر قراءة اليوم

رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

جيش الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة شرقي القطاع

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

مصدر طبي يكشف سر إنقاذ حياة الفنانة رجاء الجداوي بعد 34 يوما من العزل

الأخبار الرئيسية

7

رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

الصحة: 76 اصابة بكورونا بالضفة ولا اصابات بعد فحص 86 عينة بغزة

مساعٍ اممية لعقد لقاء يجمع الرباعية الدولية واسرائيل والفلسطينيين بدون اي شروط مسبقة

2

بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"