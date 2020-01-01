رئيس الوزراء يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا: اغلاق كامل للمناطق المصابة وتفعيل لجان الطوارئ

رام الله / سما /

قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، خلال ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، ظهر اليوم السبت، تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحى الإصابات بفيروس "كورونا" وانتشارها في كافة المحافظات، خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، إلى القرار بإعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.

كما قرر اغلاق المناطق المصابة، واصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار "كورونا". ووجه تعليماته بالتعميم على كافة المواطنين والموظفين العموميين وأفراد المؤسسة الأمنية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله من أهلنا في أراضي الـ 48 الامتناع عن زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع.

كما أوصى الاجتماع ان يتم اغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة اغلاقا تاما، ودعا الى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية، مشيرا الى انه مثلما عبرنا المرحلة الأولى بسلام نتمنى ان تعبر هذه المرحلة بسلام أيضا.