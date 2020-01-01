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مساعٍ اممية لعقد لقاء يجمع الرباعية الدولية واسرائيل والفلسطينيين بدون اي شروط مسبقة

السبت 27 يونيو 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مساعٍ اممية لعقد لقاء يجمع الرباعية الدولية واسرائيل والفلسطينيين بدون اي شروط مسبقة


نيويورك /سما/

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان المنظمة الدولية تعمل على ترتيب لقاء يجمع الاطراف الأعضاء في اللجنة الرباعية الدولية وهي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين بدون اي شروط مسبقة.

وقال في مقابلة صحفية مع "لي فيغارو" الفرنسية ان مثل هذا اللقاء يهدف الى افساح المجال امام الجهات المعنية المحورية لعرض موقفها.

وأضاف غوتيريش انه لا يتردد في القول للجميع في اية لحظة "ان الضم يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار إقليميا وعالميا".

وتابع يقول: "ان الضم سيعرقل حل الدولتين الذي يعتبر المخرج الوحيد من الأوضاع الحالية".

#أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة #مخططات الضم #اسرائيل

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