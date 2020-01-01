د. أبو هولي يطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات مع ظهور حالات مصابة بكورونا

غزة / سما /

ثمنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الجهود التي تبذلها اللجان الشعبية في مخيمات الوطن والشتات في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي أن اللجان الشعبية لم تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وباء كورونا داخل المخيمات .

وأضاف أن اللجان الشعبية في المخيمات دقت نقوس الخطر لخطورة هذا الوباء في حال انتشاره داخل المخيمات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية والخدماتية وسوء الحياة المعيشية علاوة على ما تعانيه من الاكتظاظ السكاني و البيوت غير الصحية المتلاصقة التي تشكل في حالة تفشيه داخل المخيمات من كارثة إنسانية حقيقية .

وأشار إلى أن اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية لا تزال تواصل حملتها التثقيفية والتوعوية وأنشطتها الميدانية الوقائية من حملات تنظيم وتعقيم الشوارع والأزقة والأماكن العامة والمساجد وتوزيع مواد التعقيم على العائلات داخل المخيمات لمواجهة فيروس كورونا ومحاصرته عدم تفشيه في المخيمات، لافتًا إلى أنها تواصل حملات توزيع المساعدات الغذائية لأهلنا اللاجئين في المخيمات وتوصيلها إلى بيوتهم والتنسيق مع الأونروا بهذا الشأن.

وأكد على أن اللجان تعمل على قدم وساق وبجهد وتنسيق مشترك مع لجنة الطوارئ العليا لمحاصرة فيروس كورونا وعدم تفشيه داخل الخيمات وخاصة في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس بعد عزل مخيمات بلاطة والعروب والفوار والدهيشة وبيت جبرين وعايدة في جنوب الضفة الغربية وبلاطة في شمال الضفة الغربية مخيم البدّاوي في لبنان بسبب كورونا .

وكشف د. أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين شكلت لجنة عليا من كادرها المتقدم للتنسيق والتواصل مع كل الأطراف المختصة بما فيها لجان طوارئ المحافظات ووزارة الصحة ووكالة الغوث الدولية الاونروا لمواجهة فيروس كورونا خاصة في المخيمات التي ظهرت فيها بعض الإصابات .

ولفت إلى أن اللجان الشعبية في مخيمات الوطن والشتات في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي طارئ وستبقى العين الساهرة للمخيمات في الحفاظ عليهم وتامين السلامة الصحية لهم .

وطالب د. ابو هولي اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن والشتات وخاصة في لبنان والضفة الغربية التقيد والالتزام التام والانضباط التام بمعايير الصحة العامة والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية والدولة المضيفة واللجان الشعبية ولجان الطوارئ حفاظاً على سلامتهم .

ودعا الاونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات والعمل على تجهيز مراكز للحجر الصحي في المخيمات وتكثيف خدمات الصحة البيئية وتوفير كل المواد اللازمة للتعقيم لمواجهة أي طارئ مع ظهور الموجة الثانية من الوباء التي وصفتها منظمة الصحة العالمية الأخطر والأقوى من سابقتها وظهور بعض الإصابات في بعض المخيمات الفلسطينية .