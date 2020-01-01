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تصاعد كبير بعدد الاصابات بفيروس "كورونا" في القدس المحتلة

السبت 27 يونيو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد كبير بعدد الاصابات بفيروس "كورونا" في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

قال عضو لجنة الطوارئ في سلوان منير الغول إن هناك تصاعدا كبيرا في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في القدس المحتلة خلال الاسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 36 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 72 اصابة من بينها 6 حالات خطيرة الى متوسطة.

وأضاف الغول اليوم السبت، أن الاصابات تتركز في بيت حنينا شمال القدس والتي سجلت 35 حالة اصابة نشطة، إضافة الى مناطق وادي الجوز وشعفاط وكفر عقب متوقعا الاعلان عن المزيد من الاصابات خلال الساعات القادمة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتجنب الاماكن المكتظة، مشيرا إلى ان غالبية الاصابات التي تم تسجيلها ناجمة عن المخالطة خلال الاعراس.

#القدس #لجنة الطوارئ في سلوان #فيروس كورونا

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