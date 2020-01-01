الأردن: رفع العزل عن منطقة الطوال الجنوبي

عمان /سما/

قال محافظ منطقة البلقاء الأردنية نايف الهدايات، السبت، إنه تم رفع العزل عن منطقة الطوال الجنوبي في دير علا التي تم عزلها سابقاً إثر إصابة سيدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد مرور 14 يوماً على العزل.

وأضاف الهدايات، أنه "تم إجراء أكثر من 1520 عينة فحص فيروس "كورونا" لمخالطين للمصابة وجميعها ظهرت سلبية".

وأعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، وائل العزب، في وقت سابق، عن إصابة عاملة نظافة لحضانة تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً أن الحضانة مغلقة منذ بداية الأزمة.