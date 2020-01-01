الاتحاد الأوروبي يضع إسرائيل على قائمة تفشي كورونا الحمراء

القدس المحتلة / سما /

استثنى الاتحاد الأوروبي إسرائيل من قائمة الدول التي يسمح بدخول مواطنيها إليه في الأول من تموز/يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "اللوموند" الفرنسية، اليوم، السبت.

وتضمّ القائمة غير النهائيّة حتى الآن بين 14 إلى 18 دولة، على أن تصدر القائمة النهائية يوم الإثنين المقبل.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع "قائمة حمراء" يمنع على مواطنيها الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وتضم الولايات المتحدة الأميركيّة وإسرائيل وروسيا والسعودية وتركيا.

وذكر صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الاتحاد الأوروبي أعدّ القائمة على أساس معايير علميّة تتعلّق بتفشّي الجائحة، منها على سبيل المثال وتيرة ازدياد الإصابة بالفيروس والشفافية التي تتّبعها الدول في الإعلان عن إصابات كورونا عندها.

وحضرت ثلاث دول عربية في قائمة الدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي، هي الجزائر والمغرب وتونس.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال خلال استقباله نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في القدس، منتصف حزيران/يونيو، إن استئناف الرحلات الجوية بين إسرائيل وبين اليونان وقبرص سيبدأ في الأول من آب/أغسطس المقبل.

وأضاف نتنياهو أن لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني وبحث استئناف الرحلات الجوية هي "المداولات الأولى في العالم بين حكومات في عصر الوباء، ويعكس حقيقة أن كلانا نجحنا في مكافحة كورونا ودليل على الصداقة القوية بين الدولتين. ولدينا مصالح وتحديات وفرص مشتركة. وهناك تنويع واسع في التعاون الأمني وتبادل معلومات استخبارية وسايبر".

وتابع نتنياهو أنه "سنستمر في بحث مشروع ’إيست ميد’ (لنقل الغاز). ونحن ملزمون بهذا. وهناك مجالات تعاون أخرى، مثل الزراعة البحرية والسياحة. ويزور اليونان 1.2 مليون سائح إسرائيلي سنويا. ونفحص إمكانية فتح السياحة واليونان وقبرص ستكونان الوجهة الأولى. وغايتنا هي الأول من آب/أغسطس. وإذا كنا راضين من معطيات انتشار الفيروس، فإن الأول من آب/أغسطس سيكون موعد فتح السماء. وهذه بشرى هامة لإسرائيل".

من جانبه، قال ميتسوتاكيس "أنا هنا في جولة ما بعد كورونا الأولى التي أقوم بها من أجل التحدث مع الحكومة الجديدة في إسرائيل حول طرق تعزيز العلاقة والشراكة. وهذه شراكة قوية ومستقرة لكن يمكن أن تكبر وتتعزز أكثر. ولقد نفذ كلانا عملا جيدا في مواجهة موجة الوباء الأولى، ومن غير الحكمة أن نستريح الآن. وعلينا الاستعداد لاحتمال موجة ثانية".

وأضاف أن "ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نفتح اليونان أمام السياح، لكننا سنضع أمان المواطنين في المرتبة الأولى، وعلى أمل، إذا سارت الأمور بحسب الخطة، أن يتمكن إسرائيليون من المجيء ابتداء من الأول من آب/أغسطس. وعملنا بجد من أجل الاهتمام بأمان المواطنين. وتوجد تعليمات صارمة".