اغلاق مؤسسات ومساجد مخيم بلاطة لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف اصابات بالكورونا

نابلس / سما /

أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة، أنه تم إغلاق مؤسسات ومراكز وقاعات وعيادات وجمعيات ومساجد المخيم مدة 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع محافظ نابلس للتمكن من حصر المخالطين من خلال الطب الوقائي.

يذكر انه تم خلال الساعات الاخيرة اكتشاف عدة اصابات بالكورونا في مخيم بلاطة وحي الضاحية المجاور في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وذكرت اللجنة الشعبية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو الهولي هاتف رئيس لجنة خدمات المخيم عماد زكي الطي وأبلغه بتشكيل لجنة من دائرة شؤون اللاجئين للتواصل ومتابعة تطور الأوضاع في المخيم بعد ثبوت وجود بعض الحالات المصابة بالكورونا فيه.

من جهته، قال محافظ نابلس اللواء، اليوم السبت، بأنه قد يتم فرض الاغلاق مجدا في المحافظة في حال استمر تزايد اعداد المصابين بفايروس كورونا، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة المختصة.

وبلغت حصيلة الاصابات النشطة في محافظة نابلس حتى صبيحة الاربعاء (57 اصابة) وفقا لاحصائيات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الاصابات النشطة في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس لوحدها حتى الان 10 اصابات.