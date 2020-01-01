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قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات

السبت 27 يونيو 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات


رام الله / سما /

 قرر مجلس التعليم العالي، اليوم السبت، إلغاء كافة الاستثناءات السابقة، والتي سمحت بتواجد عدد من الطلبة ضمن إجراءات وقائية في حرم مؤسـسات التعليم العالي خلال الفترة الماضية.

وقرر المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، تأجيل التدريب العملي والسريري والمساقات العملية التطبيقية سواء الخاصة بالدورة الصيفية أو بالتعويض للفصل الدراسي الثاني للمؤسسات التي لم تتمكن من الانتهاء منه خلال المدة السابقة لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

وأبقى المجلس العمل باستخدام تقنيات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

وحول التواجد في مؤسسات التعليم العالي، أكد المجلس أن التواجد سيقتصر في حرم المؤسسات التعليمية على الحدود الدنيا من خلال عدد محدود من الإداريين والأكاديميين المكلّفين بأعمال إدارية وفق ما تقتضيه ضرورة العمل، باستثناء المؤسسات الموجودة في المحافظات التي اتخذت فيها إجراءات وقائية خاصة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأهاب المجلس بمؤسسات التعليم العالي الالتزام والتقيّد بكل ما يصدر عن الحكومة ووزارة الصحة والمحافظين من إجراءات.

وأوضح المجلس أن هذه القرارت جاءت على ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتداعيات تفشي وانتشار فيروس كورونا في فلسطين، ولضمان سلامة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، وهي قابلة للتغيير وفق ما تقتضيه المصلحة والسلامة العامة.

#مجلس التعليم العالي #الجامعات الفلسطينية #فيروس كورونا

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