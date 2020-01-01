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وزيرة الصحة : هذه أسباب خطورة موجة كورونا الحالية

السبت 27 يونيو 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : هذه أسباب خطورة موجة كورونا الحالية


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة على خطورة الموجة الحالية من فيروس كورونا مقارنة بالموجة السابقة. وأوضحت الوزيرة اثناء زيارتها محافظة بيت لحم للإطلاع على الوضع الصحي في المحافظة، ان خطورة الموجة الحالية تتمثل في الإعداد الكبيرة من البؤر وسرعة انتشارها، وهو ما يحتاج الى وقت وجهد في تحديد الخارطة الوبائية نتيجة للإعداد الكبيرة من المخالطين ، بالإضافة لارتفاع نسبة المصابين من كبار السن، حيث تتراوح نسبة من هم فوق 60 عام ما بين 20-30%، وهم اكثر عرضة لحدوث المضاعفات ويحتاجون للمراقبة والعناية المكثفة، مضيفة ان ما يزيد من خطورة هذه الموجة هو عدم التزام المواطنين باجراءات الصحة والسلامة العامة.

وأضافت الوزيرة ان إعداد المصابين ارتفعت بشكل كبير في كافة ارجاء محافظة بيت لحم، الى جانب التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة الصحة، وأهمها مدى التزام المواطنين باجراءات الصحة والسلامة والعامة، وانتشار الوباء في المناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهو ما تحاول الحكومة التغلب عليه من خلال اللجان الشعبية الى جانب التحديات السياسية في المنطقة.

وقالت الوزيرة انه تم زيادة عدد الكوادر الطبية وأجهزة التنفس والأسرة في الكثير من المناطق الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تسجيل 1862 إصابة منذ بداية الجائحة من ضمنها 11 حالة خطيرة.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #فلسطين

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