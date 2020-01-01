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حركة المقاومة الشعبية تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن ومؤامرة الضم

السبت 27 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نظمت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين اليوم السبت، وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن ومؤامرة الضم للضفة الغربية والأغوار وذلك امام برج شوا حصري بمدينة غزة، بحضور فصائل العمل الوطني والإسلامي والتي كانت بعنوان "بالمقاومة والوحدة ... سنسقط صفقة القرن , ومؤامرة الضم للضفة الغربية والأغوار ".

وقال خالد الأزبط الناطق الرسمي للحركة إن الوقفة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي أقرتها الحركة في مواجهة المؤامرة بالضم للضفة المحتلة والأغوار.

ووجه خلال كلمته عدة رسائل مهمة شملت موقف حركته من آخر المستجدات على الأرض وفي الإقليم.

وقال بأن ما يجري اليوم ضد القضية الفلسطينية لهو أخطر مراحل الصراع وان الصمود والوحدة الوطنية هما الركن الأساس في مواجهة المؤامرة وتهويد الأرض الفلسطينية.

وطالب الأزبط الشعب الفلسطيني بتفعيل كل الأنشطة السلمية والشعبية والكفاح المسلح لإفشال مؤامرة الضم وكل المخططات التصفوية لقضيتنا وشعبنا .

وطالب الازبط الأمة العربية والإسلامية بضرورة النزول للشارع ومناهضة التطبيع ودعم فلسطين شعبناً وارضاً ومقاومة وان ما يجري اليوم من صمود شعبنا ومواجهة المحتل انما هو إنابة عن الأمة بأسرها لان فلسطين والقدس قضية امة.

وطالب المجتمع الدولي الذي يتغنى بالسلام والحماية لكل مقاومة تسترد حقها اما بالوقوف عند مسؤولياتها او ترك تلك المجالس والقوانين الدولية التي لا تتحرك إلا في وجه المستضعفين في هذا العالم وتناصر المعتدين وخير مثال العدو الصهيوني وأمريكا رأس الشر في هذا العالم.

وفي كلمة للدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس, طالب السلطة الفلسطينية بوقف التصريحات والخطوات التي من شأنها تمرير عملية الضم وطالبهم بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال .

ودعا رضوان جماهير الشعب الفلسطيني لانتفاضة عارمة وشاملة في وجه الاحتلال الصهيوني لإسقاط مخطط الضم وشدد بأن الأغوار والضفة كلها ارض عربية لا تنازل عنها .

وشدد القيادى د. اسماعيل رضوان بأن رسالة المقاومة قد انطلقت ولن يجني الاحتلال سوى الهزائم والدمار لكل عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية.

الشعبية

وفي كلمة للاستاذ هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , أكد بأنه بالوحدة الوطنية ستسقط المؤامرات وان نضال شعبنا المستمر والممتد هو العنصر الأساس لإسقاط الضم وغيره من المخططات .

وشدد الثوابتة بأن قوى شعبنا ستشعل الأرض لهيباً يحرق المحتل ويطهر الأرض الفلسطينية والعربية .

ودعا القيادي هاني الثوابتة , الشعب والمقاومة وكل احرار العالم للعمل بكافة الوسائل نصرة لفلسطين وترابها الطاهر .

#حركة المقاومة الشعبية #مخططات الضم

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