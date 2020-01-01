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"لم يجرِ مثلها في تاريخ الجيش"..

بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة

السبت 27 يونيو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة


القدس المحتلة / سما /

قال قائد لواء الإخلاء والإنقاذ في الجبهة الداخلية المنتهية ولايته العقيد "يوسي بينتو"، أجرينا مؤخرا مناورة كبيرة لم يجرِ مثلها في تاريخ  الجيش الإسرائيلي".
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن العقيد بينتو قوله "تم استدعاء 500 مقاتل من وحدات الإخلاء والإنقاذ من خلال مروحيات وطائرات النقل العسكرية من طراز هيركوليس لمحاكاة التعامل مع عمارتين سكنيتين في تل أبيب أصيبتا إصابة مباشرة من صواريـخ دقيـقة".
 
وأوضح أن المناورة حاكت حدوث دمار مضاعف وشديد وخراب لم نشهد مثله منذ سنين طويلة، يتخلل ذلك عشرات المحاصرين تحت الركام بينهم قتلى وذلك بفعل صواريـخ دقيقـة تحمل رأس حربـي يزن مئات الكيلو غرامات من المـواد النـاسفة موجود مثلها حاليا في قطـاع غـزة وفي لبنان.

#جيش الاحتلال #صواريخ #مناورة
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