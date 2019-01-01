جنود كولومبيون متّهمون باغتصاب فتاة قاصر من السكان الأصليين

وكالات / سما /

اتهم ثمانية جنود كولومبيين باغتصاب فتاة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 13 عاما وفق ما أعلنت السلطات المحلية .

وقال أحد زعماء السكان الأصليين خوان دي ديوس كويراغاما إن الفتاة "كانت بمفردها وتلتقط فاكهة الغوافة" قرب معسكر للجيش عندما قام الجنود "باختطافها واحتجازها طوال الليل" والاعتداء عليها "جنسيا".

وقد وقع الحادث الأحد في منطقة إمبيرا تشامي في غرب كولومبيا.

ودان الجيش والحكومة ذلك الحادث، ومن المقرر استجواب الجنود الثلاثين في هذه المنطقة.

ووقع الاعتداء بعد أسبوع من إقرار الكونغرس إصلاحا دستوريا يفرض عقوبات بالسجن مدى الحياة على مغتصبي وقتلة الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

ولم يصدر الرئيس إيفان دوكي التدبير في مرسوم رئاسي بعد.

وكرر دوكي أنه لن يتسامح مع انتهاكات الجيش. وأضاف أنه إذا أدين الجنود فإنه مستعد لقبول حكم بالسجن المؤبد ضدهم.

وفي كولومبيا، وفقا للأرقام الرسمية للعام 2019، كان أكثر من 22 ألف قاصر تقل أعمارهم عن 18 عاما ضحايا لجرائم جنسية كما قتل 708 منهم.