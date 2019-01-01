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تسريب بيانات الملايين من مستخدمي "تليغرام"

السبت 27 يونيو 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب بيانات الملايين من مستخدمي "تليغرام"


وكالات / سما /

ظهرت قاعدة بيانات على الإنترنت المظلم تتكون من بضعة ملايين من مستخدمي تطبيق المراسلات "تليغرام" التي أنشأها بافيل دوروف.

يعتقد أن تتضمن هذه القاعدة بيانات جهات الاتصال ومحددات التعريف الفريدة لما يقرب من 40 مليون مستخدم، ونحو 900 ميغابايت من المعلومات.

وقد أكد ناطق باسم إدارة التطبيق تسريب قاعدة البيانات، وقال إن البيانات يتم تسجيلها عن طريق خاصية داخلية مسؤولة عن الإحصاءت في التطبيق، لاستيراد جهات الاتصال أثناء تسجيل المستخدم على "تليغرام"، وتابع الناطق أنه لا يوجد تطبيق أو شبكة في العالم قادرة على حماية مستخدميها بنسبة 100% حينما يستخدمون دليل هواتفهم في إجراء الاتصالات.

مع ذلك أظهر تحليل البيانات أن التدابير التي اتخذتها "تليغرام"، نهاية عام 2019، كانت فعّالة. حيث اتضح أن "84% من البيانات المسربة تعود لمنتصف عام 2019، و60% على الأقل من هذه البيانات لم تعد محدّثة" وفقا للناطق باسم التطبيق.

يذكر أن هيئة "روس كوم نادزور"(الرقابة) الروسية أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها برفع الحظر عن تطبيق "تليغرام"، وتم تنسيق هذا القرار حسب "روس كوم نادزور" مع النيابة العامة في روسيا، وذلك بعد أن أعربت إدارة "تليغرام" عن استعدادها للتعاون في مقاومة الإرهاب والتطرف.

#تليغرام

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