ينسخ كل ما تكتب.. تيك توك "يتجسس" على مستخدمي آيفون

وكالات / سما /

كشف باحث تقني أميركي معلومات جديدة تفيد بأن التطبيق الصينيي الشهير "تيك توك" يتجسس على الأجهزة العاملة بنظام iOS.

وقال زاك دوفمان في مقال له على موقع فوربس إن شركة آبل كانت قد أصلحت خللا في نظام iOS14 يتضمن وصول تطبيقات سرا إلى سجلات الحافظة Clipboad.

ومن بين هذه التطبيقات التي كانت تقرأ سرا سجلات ما يقوم به المستخدمون، تطبيق "تيك توك" الذي تحوم حوله شبهات من الأساس.

ونشر أحد المستخدمين مقطع فيديو يبين قيام التطبيق بنسخ ما يكتبه في كل مرة ينقر فيها لوحة المفاتيح:

وقال الكاتب التقني إن متحدث باسم "تيك توك" أبلغه أن الأمر يحدث نتيجة تشغيل خاصية مصممة لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه، لكنها أدركت هذا الخطأ وأرسلت نسخة محدثة من تطبيقها لمتجر آبل.

وأكدت الشركة أيضا التزامها "بحماية خصوصية المستخدمين" وبمبدأ "الشفافية".

وقبل ذلك كانت آبل قد أعلنت أن المشكلة تتعلق بـ"مدير إعلانات" يشغله طرف ثالث، وأنها ليست طرفا في تلك المشكلة.

ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية في 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية، وشهد التطبيق نموا كبيرا في الأشهر الماضية.

وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي قد أبدوا مخاوف من أن يكون "تيك توك" هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل التي طالت انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وقالت الشركة صاحبة التطبيق إنها تعمل بـ"استقلالية" عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات، وأنها لا تخضع للقانون الصيني، ولم تطلب منها بكين حذف أي بيانات، وأنها لن تفعل لو طلبت ذلك.

المصدر: قناة الحرة