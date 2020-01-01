اتحاد الجودو ينظم دورة الألعاب القتالية عَبْرَ تطبيق برنامج (Zoom)

رام الله / سما /

نشاطات اتحاد الجودو الفلسطيني تتواصل، من خلال المشاركة في تنظيم دورة المدربين للألعاب القتالية عبر تطبيق برنامج (Zoom) على مدار اربعة ايام متتالية.

بدأت الدورة بكلمة الافتتاح لأمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجه (ابو جهاد)، عًقِبَ ذلك جاءَت المحاضرات على النحو التالي:

- المنهاج التدريبي ومواصفات المدرب الناجح، الاصابات الرياضية في الألعاب القتالية، حمل التدريب الرياضي وطرق التدريب، الاعداد النفسي للاعبين ... الخ، وكان هناك عديد المداخلات التي اثرت الدورة لمصلحة الجودو.

وحضر الدورة مجموعه كبيرة من مدربي ولاعبي الجودو من خلال تطبيق نظام (Z00m)، حاضر فيها كبار المحاضرين الذين يُشار لهم بالبنان.

اما الأسماء التي شاركت فهي: منير محسن، رامي الغرباوي، جهاد علي، خضر كامله، زاهي ابو جاسر، محمد عبد القادر، رائد مهره، شادي داود، وائل الريفي، شادي المدهون، محمود عيسى، ابراهيم ادغيش، نضال انشاصي، احمد طافش، احمد ابو عوكل، يحيى ابو الجديان، جهاد الصفدي، محمود المشهراوي، محمود العصار، ابراهيم الخطيب، محمود حماد، عبد الله الراعي، أحمد قفه، احمد القرنه، صلاح الوحش، حارث ابو عامريه، عمر ذويب، مهند محسن، محمد طالب محسن، لؤي محسن، احمد ذويب، احمد ابو عيده، موسى عادي، مؤيد ذويب، نادر مشه، وسام ابو ارميله، ماهر ابو ارميله، احمد ابو ارميله، اياد الحلبي، محمد ابو ارميله، اياد جويحان، نصري قمصيه، ناجي نجمه.

رئيس الاتحاد معاوية القواسمة ثمن هذه الدورة واشاد بالقائمين عليها وبالمشاركين فيها، وخص بالذكر عضو الادارة منير محسن ورئيس اللجنة الفنية خضر كامله لما قاما به من جهود مشكوره، وأوضح ان مثل هذه الدورات تساهم في رفد اتحاد لعبة الجودو بالكفاءات، التي تعود بالخير على اللعبة، وأكد القواسمة انه وبالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد خضر كامله سيصار الى اصدار شهادات تدريب للمستحقين الذين هم تحت مسمى (مدرب)، وشهادات مشاركه لمن تنطبق عليهم صفة (مشارك) حسب الأصول، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.