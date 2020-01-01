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الصداقة يحسم صفقة هداف دوري الممتازة

السبت 27 يونيو 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يحسم صفقة هداف دوري الممتازة


غزة / سما /

حسم نادي الصداقة صفقة المهاجم حازم شكشك، استعدادا للظهور معه في المسابقات الغزية الموسم المقبل 2020-2021.

وتعاقد الصداقة مع شكشك مدة موسم واحد، عقب نهاية عقده مع الهلال، بخروج الفريق من دور الثمانية لكأس غزة.

وكان المهاجم قد تلقى الكثير من العروض خلال الانتقالات الصيفية، بعدما قدّم مستويات قوية برفقة الهلال، ما جعله يحصد لقب هداف الدرجة الممتازة برصيد 13 هدفا.

يشار إلى أن الصداقة حلّ في المركز الثامن لدوري الدرجة الممتازة خلال الموسم الحالي برصيد 27 نقطة، ويأمل أن يكون شكشك إضافة هجومية قوية لصفوفه.

#حازم شكشك #الصداقة #دوري الممتازة

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