مدرب برشلونة واثق من تعثر ريال مدريد

وكالات / سما /

قال كيكي سيتيين، مدرب نادي برشلونة، إن فريقه واجه صعوبات في الارتقاء لمستواه منذ استئناف الموسم عقب توقفٍ استمر 3 أشهر، مشدداً في الوقت نفسه على أن ريال مدريد سيتعثر في المباريات القادمة.

ويحل برشلونة ضيفاً على سيلتا فيجو، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاءٍ سيُحاول فيه البارسا تحقيق الفوز الثاني على التوالي عقب تغلبه على أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية.

وقال سيتين في تصريحات عقب المباراة: “سيلتا فيجو لديهم مهاجمين مهاريين يعرفون ماعليهم فعله بالكرة، بالروح التي يملكونها يصنعون الفارق، هم أذكياء، ولهذه المبادئ أستطيع القول إن المباراة ستكون معقدة”.

وتابع: “الجدال حول التحكيم أمر طبيعي في كرة القدم، ما أحاول فعله هو أن نبقى بعيدين على الخوض في هذا الأمر لأن ذلك سيستمر شئنا أم أبينا، وأنا على يقين أن ريال مدريد سيتعثر كما حدث معنا في مباراة إشبيلية”.

وأوضح: “الجميع يشتكي من التحكيم وقرارات الفار، ليس لدينا الكثير لكي نقوله، ما نستطيع فعله الآن هو تقبل الأمر”.

وألمح سيتيين إلى إمكانية رحيل أرتور ميلو، حيث قال: “ما سيحدث معه هو ما حدث للعديد من الأندية واللاعبين، هناك من سيفكر بأنها ستكون فكرة جيدة وهناك من سيفكر بأن علينا الانتظار بحكم سنه الصغير، هذه الأشياء لن نستطيع فهمها أبداً”.

وواصل: “أرتور يجب أن يقاتل ويلعب ما تبقى من مباريات هذا الموسم، وأن يكون احترافياً ويقدم ما لديه للنادي الذي يدفع راتبه، ولكن هذه الأمور يتم الحديث فيها مع الإدارة”.

واستتلى موضحاً: “أنا في حديث دائم مع الإدارة بخصوص ما يحدث والتعاقدات الممكنة وغير ذلك، إلا أنني لا أطلب منهم الكثير من التفسيرات عن الإشاعات، تركيزي منصب حول المباريات ومحاولة الفوز بها”.

واختتم بالقول: “أرتور لاعب جيد، ربما كانت تنقصه بعض الاستمراية في مستواه، لكنه يبقى لاعباً مهماً وهو يحاول دائماً تطبيق ما نطلبه منه”.