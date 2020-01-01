  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مدرب برشلونة واثق من تعثر ريال مدريد

السبت 27 يونيو 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب برشلونة واثق من تعثر ريال مدريد


وكالات / سما /

قال كيكي سيتيين، مدرب نادي برشلونة، إن فريقه واجه صعوبات في الارتقاء لمستواه منذ استئناف الموسم عقب توقفٍ استمر 3 أشهر، مشدداً في الوقت نفسه على أن ريال مدريد سيتعثر في المباريات القادمة.

ويحل برشلونة ضيفاً على سيلتا فيجو، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاءٍ سيُحاول فيه البارسا تحقيق الفوز الثاني على التوالي عقب تغلبه على أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية.

وقال سيتين في تصريحات عقب المباراة: “سيلتا فيجو لديهم مهاجمين مهاريين يعرفون ماعليهم فعله بالكرة، بالروح التي يملكونها يصنعون الفارق، هم أذكياء، ولهذه المبادئ أستطيع القول إن المباراة ستكون معقدة”.

وتابع: “الجدال حول التحكيم أمر طبيعي في كرة القدم، ما أحاول فعله هو أن نبقى بعيدين على الخوض في هذا الأمر لأن ذلك سيستمر شئنا أم أبينا، وأنا على يقين أن ريال مدريد سيتعثر كما حدث معنا في مباراة إشبيلية”.

وأوضح: “الجميع يشتكي من التحكيم وقرارات الفار، ليس لدينا الكثير لكي نقوله، ما نستطيع فعله الآن هو تقبل الأمر”.

وألمح سيتيين إلى إمكانية رحيل أرتور ميلو، حيث قال: “ما سيحدث معه هو ما حدث للعديد من الأندية واللاعبين، هناك من سيفكر بأنها ستكون فكرة جيدة وهناك من سيفكر بأن علينا الانتظار بحكم سنه الصغير، هذه الأشياء لن نستطيع فهمها أبداً”.

وواصل: “أرتور يجب أن يقاتل ويلعب ما تبقى من مباريات هذا الموسم، وأن يكون احترافياً ويقدم ما لديه للنادي الذي يدفع راتبه، ولكن هذه الأمور يتم الحديث فيها مع الإدارة”.

واستتلى موضحاً: “أنا في حديث دائم مع الإدارة بخصوص ما يحدث والتعاقدات الممكنة وغير ذلك، إلا أنني لا أطلب منهم الكثير من التفسيرات عن الإشاعات، تركيزي منصب حول المباريات ومحاولة الفوز بها”.

واختتم بالقول: “أرتور لاعب جيد، ربما كانت تنقصه بعض الاستمراية في مستواه، لكنه يبقى لاعباً مهماً وهو يحاول دائماً تطبيق ما نطلبه منه”.

#كيكي سيتيين #ريال مدريد #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..

حماس : تهديد القسّام للاحتلال سيترجم واقعًا وجريمة الضم لن تمر

جيش الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة شرقي القطاع

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

على وقع التهديدات.. القسام يطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر للمرة الخامسة خلال ساعات

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

الأخبار الرئيسية

2

بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

وزارة الصحة : تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا

-1723529274

الاحتلال يطلق النار على شابين بالقدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن