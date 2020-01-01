ردة فعل دي بروين بعد خسارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول

وكالات / سما /

رغم خسارة لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقاط كبير أمام ليفربول، إلا أن كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي مازال ينظر للموسم الحالي للنادي السماوي بإيجابية.

فشل السيتي هذا الموسم من الاحتفاظ بلقبه الذي حققه آخر موسمين، وذلك بعد خسارتهم أمام تشيلسي ليضمن ليفربول اللقب رسمياً قبل 7 جولات من النهاية.

يأمل دي بروين في أن ينتفض فريق مانشستر سيتي لأنه مازال أمامه فرصة لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك فإنه ينتظر مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في أغسطس القادم.

يسافر السيتي إلى نيوكاسل لمواجهته في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غداً الأحد، كما أن وضعيته جيدة بعد أن فاز على الريال في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، وسبق له الفوز بكأس كاراباو الثالث على التوالي في مارس الماضي.

قال دي بروين في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت : “بالمقارنة بالفرق الأخرى فنحن نقوم بعملٍ جيد، ونحن مازلنا في المركز الثاني في الدوري وهذا يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول..ولدينا فرص كبيرة في كأس الاتحاد ودوري الأبطال”.

استطرد : “أتخيل إذا نجحنا في إنهاء الموسم ونحن فائزين بهذين اللقبين فسوف يكون موسماً لا يُصدق.. علينا أن نعلم أنه مازال لدينا أهدافاً هذا الموسم ونسعى لتحقيقها ولا نستسلم أبداً”.

أضاف النجم البلجيكي صاحب الـ28 عاماً : “لقد عملنا بجدية كبيرة وبالتأكيد نشعر بخيبة الأمل عندما لا نفوز..لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية ولا توجد مشكلة في أن نعترف بذلك..وقد كان ليفربول أفضل فريق هذا العام”.

وحقق دي بروين رقم شخصي هائل بالنسبة له حيث أنه أكثر لاعب صنع أهدافاً لفريقه وعددها 16 هدفاً ويأتي بعده ترينت ألكسندر أرنولد برصيد 12 هدفاً.