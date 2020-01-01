بوروسيا دورتموند يحدد شرطه لبيع سانشو

وكالات / سما /

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني شرطه الوحيد لبيع نجمه جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتابع زين الدين زيدان عن كثب جادون سانشو بهدف تجديد دماء ريال مدريد في الموسم المقبل، ومع ذلك، سيواجه الفريق الملكي صعوبة في تحقيق أهدافه هذا الصيف بسبب بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد.

وحسب موقع لو10 سبورت الفرنسي، يتمتع جادون سانشو أيضًا بشعبية كبيرة في إنجلترا، حيث وضعه مانشستر يونايتد كأحد أبرز أولوياته في السوق الصيفي المقبل، لكن بوروسيا دورتموند لا ينوي تقديم هدايا هذا الصيف.

في حين أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت على جميع أندية كرة القدم، فلن يقوم بوروسيا دورتموند بتخفيض مطالبه بشأن بيع سانشو.

ولن يسمح بوروسيا دورتموند برحيل سانشو إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد إلا إذا وصل عرض بقيمة 130 مليون يورو، وهو رقم يُصعب على أي فريق دفعه في الوقت الحالي، لذلك سيكون دورتموند واثقًا تمامًا من فكرة الاحتفاظ بجادون سانشو عام آخر.

علاوة على ذلك، فإن زيادة راتبه ستقنعه أكثر بالبقاء في بوروسيا دورتموند بموجب العقد حتى عام 2022، ويمكن أن يحصل سانشو بعد ذلك على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.