  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوروسيا دورتموند يحدد شرطه لبيع سانشو

السبت 27 يونيو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوروسيا دورتموند يحدد شرطه لبيع سانشو


وكالات / سما /

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني شرطه الوحيد لبيع نجمه جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتابع زين الدين زيدان عن كثب جادون سانشو بهدف تجديد دماء ريال مدريد في الموسم المقبل، ومع ذلك، سيواجه الفريق الملكي صعوبة في تحقيق أهدافه هذا الصيف بسبب بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد.

وحسب موقع لو10 سبورت الفرنسي، يتمتع جادون سانشو أيضًا بشعبية كبيرة في إنجلترا، حيث وضعه مانشستر يونايتد كأحد أبرز أولوياته في السوق الصيفي المقبل، لكن بوروسيا دورتموند لا ينوي تقديم هدايا هذا الصيف.

في حين أن أزمة فيروس كورونا قد أثرت على جميع أندية كرة القدم، فلن يقوم بوروسيا دورتموند بتخفيض مطالبه بشأن بيع سانشو.

ولن يسمح بوروسيا دورتموند برحيل سانشو إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد إلا إذا وصل عرض بقيمة 130 مليون يورو، وهو رقم يُصعب على أي فريق دفعه في الوقت الحالي، لذلك سيكون دورتموند واثقًا تمامًا من فكرة الاحتفاظ بجادون سانشو عام آخر.

علاوة على ذلك، فإن زيادة راتبه ستقنعه أكثر بالبقاء في  بوروسيا دورتموند بموجب العقد حتى عام 2022، ويمكن أن يحصل سانشو بعد ذلك على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

#بوروسيا دورتموند #سانشو

الأكثر قراءة اليوم

رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..

حماس : تهديد القسّام للاحتلال سيترجم واقعًا وجريمة الضم لن تمر

جيش الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة شرقي القطاع

الاعلام العبري : صاروخان اطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة النقب الغربي

بعد ضغوط مصرية : أثيوبيا تؤجّل البدء بتخزين مياه النيل

على وقع التهديدات.. القسام يطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر للمرة الخامسة خلال ساعات

تقرير: كوشنر نصح نتنياهو بالتمهل بشأن الضم خشية الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الخليجية

الأخبار الرئيسية

2

بالصور: جيش الاحتلال يجري مناورة "ضخمة" تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعدّ للردّ على "الضم"

غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

وزارة الصحة : تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا

-1723529274

الاحتلال يطلق النار على شابين بالقدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن