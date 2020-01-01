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فيديو.. رونالدو يقود يوفنتوس لفوز كبير على ليتشي

السبت 27 يونيو 2020 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رونالدو يقود يوفنتوس لفوز كبير على ليتشي


وكالات / سما /

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتحقيق انتصار كبير وتخطي عقبة ليتشي، ليواصل البيانكونيري صدارة ترتيب الدوري الإيطالي منفردًا.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على ليتشي برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن فعاليات الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

الشوط الأول من المواجهة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهد طرد فابيو لوسيانو لاعب ليتشي بعد تدخل مع بينتاكور المنفرد.

لكن مع بداية الشوط الثاني سجل ديبالا هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 53، بعد خطأ من لاعبي ليتشي في التمرير وصلت إلى النجم الأرجنتيني على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في المرمى.

وبعد 9 دقائق فقط أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليوفنتوس من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، وسددها في شباك الضيوف.

وأضاف البديل جونزالو هيجوايين الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 83، بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو بالكعب وضعته أمام المرمى وسددها بقدمه اليسرى في الشباك.

وأختتم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت رباعية السيدة العجوز في الدقيقة 85، بصناعة من دوجلاس كوستا.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس #ليتشي #الدوري الإيطالي

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