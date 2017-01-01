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بعد حسم اللقب.. أرقام يسعى ليفربول لتحطيمها قبل النهاية

السبت 27 يونيو 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد حسم اللقب.. أرقام يسعى ليفربول لتحطيمها قبل النهاية


وكالات / سما /

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى انتظارا دام ثلاثين عاما، في وقت قياسي، قبل انتهاء البطولة بسبع جولات.

وعلى الرغم من حسم اللقب، لن يتهاون ليفربول في المباريات السبع المتبقية، فأمامه أرقام قياسية قادمة، ستدخله كتب التاريخ البريطانية لأعوام طويلة قادمة.

وحقق ليفربول مساء الخميس، الرقم القياسي الأول، عندما أصبح أسرع من يحسم اللقب، قبل 7 جولات كاملة من النهاية، وهو إنجاز لم يسبق حدوثه من قبل.

أرقام قابلة للكسر

ويسعى ليفربول كذلك لكسر الرقم القياسي لأكبر فارق بالنقاط بين البطل والوصيف، والذي يبلغ 19 نقطة.

ويتفوق ليفربول الآن على الوصيف مانشستر سيتي، بفارق 23 نقطة، وحتى في حال الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة المقبلة، سيكون الفارق بينهما 20 نقطة، وهو رقم قياسي جديد إذا استطاع الحفاظ عليه.

النقاط

ويسعى ليفربول لتحطيم الرقم القياسي بالدوري، بأكبر عدد من النقاط في موسم واحد، والذي يمتلكه مانشستر سيتي برصيد 100 نقطة، في موسم 2017-2018.

وسيصل ليفربول للنقطة رقم 101، في حال تحقيقه الانتصار في 5 مباريات من أصل 7 متبقية.

الانتصارات

ويخطو ليفربول بثبات نحو تحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد بالبريميرليغ، والذي يبلغ 32 انتصارا.

وحقق "الريدز" حتى الآن 28 انتصارا، وهو رقم مبهر، وسيحطم الرقم القياسي بعدد الانتصارات إن حقق الفريق الانتصار في 5 مباريات من أصل 7 متبقية.

الانتصارات على الأرض

لم يسبق لأي فريق إنجليزي تحقيق الفوز في جميع المباريات على ملعبه، في موسم كامل، ولكن ليفربول يسعى لتحقيق هذا الإنجاز.

وحقق ليفربول 16 انتصارا على أنفيلد، من أصل 16 مباراة، ويتبقى له مباريات أمام أستون قيلا وبيرنلي وتشلسي على ملعبه، سيسعى للانتصار فيها لتحقيق العلامة الكاملة على ملعبه.

الانتصارات خارج الأرض

ويسعى "الريدز" لمعادلة رقم مانشستر سيتي، بتحقيق 16 انتصار خارج ملعبه، وللوصول لهذا الرقم الصعب، عليه الانتصار في جميع مبارياته المتبقية خارج ملعبه.

الانتصارات المتتالية

وحقق ليفربول رقم قياسي آخر، وهو تحقيق أكثر انتصارات متتالية على ملعبه، برصيد 22 انتصارا متتاليا، ويسعى للانفراد بهذا الرقم وتوسعته.

#ليفربول

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