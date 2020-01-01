وزير الزراعة الإسرائيلي يستبعد إعلان تنفيذ الضم الأربعاء المقبل

القدس المحتلة / سما /

استبعد ألون شوستر وزير الزراعة الإسرائيلي عن حزب أزرق - أبيض، أن يتم الشروع في الإجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل الذي يصادف الأربعاء القادم.

وقال شوستر في مقابلة إذاعية - بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - إن الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث في الحكومة أو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت".

وأكد أنه مع تطوير التجمعات السكنية في منطقة غور الأردن وليس مع خطة الضم.

وقال "إن التاريخ سيثبت أهمية انضمام حزب أزرق - أبيض للحكومة من أجل ايجاد التوازن المطلوب في سياستها".

واعتبر شوستر أن الوقت غير مناسب حاليًا لاجراء التجارب السياسية على عجل، معتبرًا أن خطة الضم تشكل مجازفة كبرى في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فضلاً عن الاستقرار الديمقراطي وواجهة الدولة في العالم.