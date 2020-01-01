الخارجية تحدد موعد إجلاء العالقين في أوروبا

رام الله / سما /

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم السبت، إن طائرة تابعة للملكية الأردنية ستنطلق من فرانكفورت في السادس من تموز/ يوليو المقبل لإجلاء العالقين في أوروبا.

وأوضحت الخارجية في بيان، أنه يجري العمل لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالحجوزات وانتقال العالقين في عديد الدول الاوروبية إلى مطار فرانكفورت في الوقت المحدد.

كما أشارت الخارجية إلى أن الدفعة الثالثة من العالقين في مصر والبالغ عددهم 478 سيصلون غدًا الأحد إلى البلاد، عبر مطار الملكة علياء الدولي، وسيصل غدًا أيضًا

عدد من العالقين في روسيا قادمين من موسكو.