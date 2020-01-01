احتجاجات في الخليل على استمرار إغلاق المحال التجارية

رام الله / سما /

احتج عدد من أصحاب المحال التجارية في الخليل اليوم السبت، رفضًا لاستمرار إغلاق محالهم بسبب تفشي فايروس كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو مناوشات بين عدد من التجار وعناصر الأمن.

وطالب المحتجون بإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح المحال التجارية.

وكان محافظ الخليل أعلن تمديد الإغلاق التام ليوم بعد إغلاقها لخمسة أيام، إثر ارتفاع لافت في إصابات كورونا بالمحافظة.

وصباح اليوم، أعلنت الصحة عن تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الخليل، من بين 67 إصابة جديدة اليوم، ليصل إجمالي الإصابات 1862 منها 1036 في محافظة الخليل لوحدها.