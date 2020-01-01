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غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد

السبت 27 يونيو 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلن استعداده للذهاب إلى رام الله وحسين الشيخ يرد


رام الله / سما /

أعلن وزير الحرب لإسرائيلي بيني غانتس استعداده للتوجه إلى رام لمناقشة مسألة الضم التي ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البدء بها مطلع يوليو المقبل.

وقال غانتس وفق إذاعة "كان" الإسرائيلية، إن "الذين يلامون هم في الغالب فلسطينيون يرفضون ويحصنون أنفسهم في مواقعهم. إذا طلبوا مفاوضات جادة سأكون هناك صباح غد في رام الله وأناقش ذلك معهم".

من جهته، قال رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ ردا على وزير جيش الاحتلال غانتس الذي اعلن عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض ان عليه اولا انهاء الاحتلال واحترام الشرعية الدولية قبل القدوم لرام الله.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر " ردا على السيد جانتس نقول ان من يتحدث عن استعداده لزيارة رام الله والتفاوض ، عليه اولا ان يفكر بانهاء الاحتلال لا ان يحشد جيشه للضم وتكريس احتلاله ، وعليه ان يؤمن بالشرعية الدولية لا شرعية القوة وفرض سياسة الابرتهايد على شعب اخر، وعليه ان يطبق اتفاقيات وقعت لا ان يدير الظهر لها".

#غانتس #حسين الشيخ #مخططات الضم #رام الله

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