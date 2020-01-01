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خان يونس: اعتقال مطلوب على 15 قضية سرقة

السبت 27 يونيو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
خان يونس: اعتقال مطلوب على 15 قضية سرقة


غزة / سما /

تمكن قسم التنفيذ بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، من القبض على مطلوب هارب من العدالة منذ أكثر من نصف عام عليه عدة أوامر قبض للنيابة العامة على قضايا سرقة وسطو.

وأوضح أحمد عمر النجار رئيس قسم التنفيذات بالمركز، أنهم تمكنوا من القبض على "ت. ج"، المطلوب على 15 مذكرة قبض وإحضار للنيابة العامة على خلفية قضايا سطو وسرقة.

وأشار الرائد النجار إلى أنه وبعد ورود معلومة عن مكان تواجد المطلوب تم وضع خطة محكمة للقبض عليه، وبعد إشعار الجهات المختصة تم التوجه للمكان والقبض عليه بعد محاولته الهرب، مضيفًا أنه جرى تسليمه للنيابة العامة.

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